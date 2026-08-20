Squads South Africa vs Zimbabwe T20i T20 Namibia Tri-Series 29.08.2026

T20i

SA
SA
ZIM
ZIM

Playing

SA
SA
ZIM
ZIM
First TeamSecond Team
Bosch Eathan

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Cremer Graeme

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Curran Ben

batsman

Evans Brad

all rounder

Hermann Rubin

wicket keeper

Madhevere Wesley

all rounder

Mokoena Nqobani

no information yet

Matigimu Kundai

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Myers Dion

batsman

Nyamhuri Newman Takudzwa

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Tsiga Tafadzwa

wicket keeper

Bench

SA
SA
ZIM
ZIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet