Squads South Africa vs Zimbabwe T20i T20 Namibia Tri-Series 29.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Eathan
all rounder
Bennet Brian
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Burl Ryan
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Cremer Graeme
all rounder
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Curran Ben
batsman
Fortuin Bjorn
bowler
Evans Brad
all rounder
Hermann Jordan
batsman
Kaia Innocent
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Madhevere Wesley
all rounder
Jansen Duan
bowler
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Maphaka Kwena
bowler
Masakadza Wellington
bowler
Mokoena Nqobani
no information yet
Matigimu Kundai
no information yet
Peter Nqabayomzi
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Myers Dion
batsman
Sipamla Lutho
bowler
Nyamhuri Newman Takudzwa
no information yet
Smith Jason
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Subrayen Prenelan
all rounder
Tsiga Tafadzwa
wicket keeper
Match has not started yet