Match details South Africa vs Zimbabwe T20i T20 Namibia Tri-Series 06.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Namibia Tri-Series 2026, Tournament 2
|Date:
|Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, September 06, 2026 12:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
South Africa Squad
|Players
|Bosch Eathan, Brevis Dewald, De Zorzi Tony, Esterhuizen Connor, Fortuin Bjorn, Hermann Jordan, Hermann Rubin, Jansen Duan, Maphaka Kwena, Mokoena Nqobani, Peter Nqabayomzi, Pretorius Lhuan-dre, Simelane Andile, Sipamla Lutho, Smith Jason, Subrayen Prenelan
|Bench
|no information yet
Zimbabwe Squad
|Players
|Bennet Brian, Burl Ryan, Cremer Graeme, Curran Ben, Evans Brad, Kaia Innocent, Madhevere Wesley, Marumani Tadiwanashe, Masakadza Wellington, Matigimu Kundai, Muzarabani Blessing, Myers Dion, Nyamhuri Newman Takudzwa, Raza Sikandar, Tsiga Tafadzwa
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet