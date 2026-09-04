Match details South Africa vs Zimbabwe T20i T20 Namibia Tri-Series 06.09.2026

T20i

SA
SA
ZIM
ZIM

Match Info

Match:T20 Namibia Tri-Series 2026, Tournament 2
Date:Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, September 06, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

South Africa Squad

PlayersBosch Eathan, Brevis Dewald, De Zorzi Tony, Esterhuizen Connor, Fortuin Bjorn, Hermann Jordan, Hermann Rubin, Jansen Duan, Maphaka Kwena, Mokoena Nqobani, Peter Nqabayomzi, Pretorius Lhuan-dre, Simelane Andile, Sipamla Lutho, Smith Jason, Subrayen Prenelan
Benchno information yet

Zimbabwe Squad

PlayersBennet Brian, Burl Ryan, Cremer Graeme, Curran Ben, Evans Brad, Kaia Innocent, Madhevere Wesley, Marumani Tadiwanashe, Masakadza Wellington, Matigimu Kundai, Muzarabani Blessing, Myers Dion, Nyamhuri Newman Takudzwa, Raza Sikandar, Tsiga Tafadzwa
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet