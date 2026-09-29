Squads India vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games 01.10.2026

T20i

IND
IND
SRI
SRI

Playing

IND
IND
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Dube Shivam

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

de Livera Sohan

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Bench

IND
IND
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet