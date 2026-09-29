Squads India vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games 01.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishnoi Ravi
bowler
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Bumrah Jasprit
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Dube Shivam
all rounder
Bandara Ashen
batsman
Iyer Shreyas
batsman
Croospulle Lasith
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
de Livera Sohan
wicket keeper
Nigam Vipraj
all rounder
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Patel Axar
all rounder
Fernando Binura
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Fernando Nuwanidu
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Jayawardene Sineth
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Sundar Washington
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Madushan Pramod
bowler
Thakur Yash
bowler
Ratnayake Tharindu
bowler
Varma Tilak
batsman
Thushara Nuwan
bowler
Match has not started yet