Squads Kenya vs Botswana T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Subham
no information yet
Motlhanka Karabo
batsman
Gondaria Dhiren
batsman
Kasselman Monroux
no information yet
Singh Sukhdeep
all rounder
Nehonde Reginald
all rounder
Bhudia Sachin
all rounder
Tshose Thatayaone
all rounder
Karim Irfan
wicket keeper
Saiyed Ameer
all rounder
Mutua Francis Muia
bowler
Van Zyl Brandon
no information yet
Oluoch Lucas
bowler
Silas Phemelo
batsman
Patel Rakep
batsman
Master Nabil
no information yet
Gill Sachin
batsman
Piet Katlo
batsman
Ngoche Shem
all rounder
Khumalo Boemo
all rounder
Patel Vishil
bowler
Mooketsi Mmoloki
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Hirani Nitish
all rounder
Kgosiemang Boemo
bowler
Langat Peter
bowler
Maisuria Dhruv
all rounder
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Mbazo Valentine
wicket keeper