Squads Kenya vs Botswana T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026

T20i

KEN
KEN

193

BOT
BOT

131

Playing

KEN
KEN
BOT
BOT
First TeamSecond Team
Patel Subham

no information yet

Kasselman Monroux

no information yet

Singh Sukhdeep

all rounder

Nehonde Reginald

all rounder

Bhudia Sachin

all rounder

Karim Irfan

wicket keeper

Saiyed Ameer

all rounder

Van Zyl Brandon

no information yet

Master Nabil

no information yet

Piet Katlo

batsman

Ngoche Shem

all rounder

Khumalo Boemo

all rounder

Bench

KEN
KEN
BOT
BOT
First TeamSecond Team
Hirani Nitish

all rounder

Maisuria Dhruv

all rounder

Mbazo Valentine

wicket keeper