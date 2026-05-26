Squads Kenya vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026

T20i

KEN
KEN

135

SIE
SIE

97

Playing

KEN
KEN
SIE
SIE
First TeamSecond Team
Patel Subham

no information yet

Bangura John

wicket keeper

Karim Irfan

wicket keeper

Coker Ramond

no information yet

Bhudia Sachin

all rounder

Conteh Samuel

all rounder

Ngoche Shem

all rounder

Singh Sukhdeep

all rounder

Turay Mohamed

no information yet

Kamara Abu

batsman

Bench

KEN
KEN
SIE
SIE
First TeamSecond Team
Hirani Nitish

all rounder

Jalloh Yegbeh

no information yet

Lassayo John

no information yet