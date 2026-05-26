Squads Kenya vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Subham
no information yet
Turay Eric Musa
bowler
Gondaria Dhiren
batsman
Bangura John
wicket keeper
Karim Irfan
wicket keeper
Coker Ramond
no information yet
Bhudia Sachin
all rounder
Gbla Abass
bowler
Patel Rakep
batsman
Conteh Samuel
all rounder
Gill Sachin
batsman
Lamin Lansana
batsman
Mutua Francis Muia
bowler
Turay Alusine
batsman
Langat Peter
bowler
Sesay George
bowler
Ngoche Shem
all rounder
Bah Chernoh
bowler
Singh Sukhdeep
all rounder
Turay Mohamed
no information yet
Patel Vishil
bowler
Kamara Abu
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Hirani Nitish
all rounder
Jalloh Yegbeh
no information yet
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Lassayo John
no information yet
Oluoch Lucas
bowler
Williams Solomon
bowler