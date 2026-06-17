Squads Australia vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mooney Beth
wicket keeper
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Voll Georgia
batsman
Ferdous Juairiya
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Akhter Supta Sharmin
batsman
Harris Grace
all rounder
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Wareham Georgia
bowler
Mostari Sobhana
batsman
Sutherland Annabel
all rounder
Akter Shorna
all rounder
Carey Nicola
bowler
Moni Ritu
all rounder
Molineux Sophie
bowler
Akter Nahida
bowler
King Alana
bowler
Khan Rabeya
bowler
Garth Kim
all rounder
Khatun Fahima
bowler
Schutt Megan
bowler
Akter Marufa
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Gardner Ashleigh
all rounder
Khatun Sultana
bowler
Hamilton Lucy
bowler
Maghla Shanjida Akther
bowler
Litchfield Phoebe
batsman
Nehar Taj
no information yet
McGrath Tahlia
all rounder
Trisha Fariha Islam
bowler