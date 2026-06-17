Squads Australia vs Bangladesh T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026

T20iHeadingley Stadium, Leeds
AUS
AUS

78

BAN
BAN

77

Playing

AUS
AUS
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Mooney Beth

wicket keeper

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Perry Ellyse

all rounder

Harris Grace

all rounder

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Akter Shorna

all rounder

Moni Ritu

all rounder

Garth Kim

all rounder

Bench

AUS
AUS
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Gardner Ashleigh

all rounder

Nehar Taj

no information yet

McGrath Tahlia

all rounder