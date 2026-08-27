Squads South Zone vs North Zone Test Duleep Trophy 30.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhui Ricky
batsman
Badoni Ayush
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Dhull Yash
batsman
Himateja K
no information yet
Doseja Ayush
no information yet
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Iqbal Qamran
batsman
Kannan Karan
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Kaverappa Vidwath
bowler
Kashyap Nikhil
no information yet
Khan Aman Hakim
bowler
Kumar Ankit
batsman
Kishore Sai
bowler
Kumar Sunil Ram
bowler
Milind Chama
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Nair Karun
batsman
Samad Abdul
batsman
Nidheesh MD
bowler
sangwan Sanat
no information yet
Rasheed Shaik
batsman
Sharma Arjun
all rounder
Saiteja Kavuri
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Tejrana Abhinav
no information yet
Singh Yudhvir
all rounder
Thyagarajan Tanay
bowler
Wadhawan Kanhaiya
wicket keeper
Varma Tilak
batsman
Vijay Tripurana
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet