Squads South Zone vs North Zone Test Duleep Trophy 30.08.2026

Test

SOU
SOU
NOR
NOR

Playing

SOU
SOU
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bhui Ricky

batsman

Gopal Shreyas

all rounder

Dhull Yash

batsman

Himateja K

no information yet

Doseja Ayush

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Kamboj Anshul

all rounder

Kashyap Nikhil

no information yet

Nair Karun

batsman

sangwan Sanat

no information yet

Sharma Arjun

all rounder

Saiteja Kavuri

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Tejrana Abhinav

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Wadhawan Kanhaiya

wicket keeper

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

SOU
SOU
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet