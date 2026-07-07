Squads Welsh Fire vs MI London The hundred The Hundred, Women 25.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Beaumont Tammy
wicket keeper
Anderson Ellie
bowler
Bryce Sarah
wicket keeper
Capsey Alice
all rounder
Davies Freya
bowler
Farrant Tash
bowler
Davis Georgia
bowler
Franklin Phoebe
batsman
Dunkley Sophia
batsman
Gardner Jo
no information yet
Elwiss Georgia
all rounder
Gibb Daisy
no information yet
George Katie
bowler
Kapp Marizanne
all rounder
Griffiths Alex
all rounder
Lanning Meg
batsman
Griffiths Alex
no information yet
Macdonald-Gay Ryana
all rounder
Ismail Shabnim
bowler
Moore Kalea
bowler
Jonassen Jess
bowler
Odgers Rebecca
batsman
Langston Beth
bowler
Scholfield Paige
all rounder
Levick Katie
bowler
Slater Rachel
bowler
Nicholas Claire
bowler
Smale Sophia
bowler
Phillips Charley
batsman
Wellington Amanda
bowler
Windsor Emily
batsman
Winfield Lauren
wicket keeper
Match has not started yet