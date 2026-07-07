Squads Welsh Fire vs MI London The hundred The Hundred, Women 25.07.2026

The hundred

WEL
WEL
MI
MI

Playing

WEL
WEL
MI
MI
First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

Bryce Sarah

wicket keeper

Capsey Alice

all rounder

Gardner Jo

no information yet

Elwiss Georgia

all rounder

Gibb Daisy

no information yet

Kapp Marizanne

all rounder

Griffiths Alex

all rounder

Griffiths Alex

no information yet

Scholfield Paige

all rounder

Winfield Lauren

wicket keeper

Bench

WEL
WEL
MI
MI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet