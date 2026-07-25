Squads Essex vs Surrey First class County Championship 27.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akhter Zaman
all rounder
Abbott Sean
bowler
Allison Charles
batsman
Albert Ralphie
no information yet
Benkenstein Luc
batsman
Barnwell Nathan
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Blake Josh
batsman
Cook Sam
bowler
Burns Rory
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Chahar Rahul
bowler
Critchley Matt
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Das Robin
batsman
Ealham Thomas Mark
all rounder
Elgar Dean
batsman
Fisher Matthew
bowler
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Foakes Ben
wicket keeper
Harmer Simon
bowler
French Alex
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Lawes Thomas Edward
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Majid Yousef
bowler
Porter Jamie
bowler
Patel Ryan
batsman
Snater Shane
bowler
Pope Ollie
batsman
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Sibley Dominic
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Smith Jamie
wicket keeper
Westley Tom
all rounder
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Match has not started yet