Squads Essex vs Surrey First class County Championship 27.08.2026

First class

ESS
ESS
SUR
SUR

Playing

ESS
ESS
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Albert Ralphie

no information yet

Bennett Charlie Edward

no information yet

Blake Josh

batsman

Cook Sam

bowler

Burns Rory

batsman

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Clark Jordan

all rounder

Das Robin

batsman

Elgar Dean

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Foakes Ben

wicket keeper

Jones Mackenzie

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Patel Ryan

batsman

Pope Ollie

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Smith Jamie

wicket keeper

Westley Tom

all rounder

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Bench

ESS
ESS
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet