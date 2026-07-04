Follow us
Kuhnemann, Matthew
Australia
Murphy, Todd
Bryant, Max
Sully, Connor
Guthrie, Liam
Willans, Matthew
Sinfield, Jack
Whitney, Tom
Sangha, Jason
Davies, Oliver
Edwards, Jack
Hadley, Ryan
Holt, Baxter J
Sangha, Tanveer
Nisbet, Jack
Doddrell, Liam
Shaw, Lachlan
Salzmann, William
Fanning, Sam
Connolly, Cooper
Wyllie, Teague
Carder, Jake
McSweeney, Nathan
Pope, Lloyd
Scott, Liam
Cahill, Aidan
Higgins, Isaac
Harper, Sam
Pucovski, Will
Merlo, Jonathan
Sutherland, Will
Harvey, Mackenzie
Fraser-McGurk, Jake
Kellaway, Campbell
Doran, Jake
Radhakrishnan, Nivethan
Oates, Keegan
Uppal, Param
Menzies, Tom
Kann, Josh
Dixon, Harry
Nair, Arjun
Bajwa, Harkirat
Blackford, Liam
Vernon, Josh
Aitken, Lachlan
Singh, Harjas
Straker, Tom
Weibgen, Hugh
Vidler, Callum
Frendo, Cameron
Konstas, Sam
Macmillan, Rafael
Hicks, Ryan
Wasley, Corey
Reynolds, Cody
Beardman, Mahli
Snell, Tobias
Stockdale, Aubrey
Balkin, Thomas
Callanan, Luke
Davies, Joel
Rowe, Patrick
O Connor, Aidan
Anderson, Charlie
Campbell, Tom Edward
Peake, Oliver
Bell, Gabe
Hogan, Tom
Budge, Simon
Hogan, Steven
Schiller, Hayden
Lee Young, Alex
Turner, Alex
Malajczuk, Will
Deshmukh, Yash
Sharma, Aryan
James, John
Lachmund, Charles
Gordon, Ben
Byrom, Will
Barton, Kasey
Draper, Jayden
Hollick, Zed
Paddington, Tom
Osborne, Julian
Anlezark, Austin
Naden Cooray
Nitesh Samuel
William Taylor
Patterson, Ollie
Holt, Luke