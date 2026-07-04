Follow us
Breetzke, Matthew
South Africa
Tye, Andrew
Australia
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Chahal, Yuzvendra
India
Agar, Ashton
Morris, Lance
Robinson, Tim
New Zealand
Guthrie, Liam
Tremain, Chris
Whiteman, Sam
Conway, Harry
McSweeney, Nathan
Pope, Lloyd
Buckingham, Jordan
Shaw, Prithvi
Willey, David
England
Kaul, Siddarth
Leech, Dominic
James Kimber, Louis Philip
Finan, Michael
Harrison, Calvin
Scrimshaw, George
White, Graeme
Procter, Luke
Sanderson, Ben
Lynn, Chris
Azad, Hasan
Pakistan
Keogh, Rob
Berg, Gareth
Italy
McManus, Lewis
Vasconcelos, Ricardo
Zaib, Saif
Gouldstone, Harry Oliver M
Freddie Heldreich
Sales, James
Miller, Angus H
Russell, Alexander
Bopara, Ravi
Bartlett, George
Nair, Karun
Gowler, George
Weldon, George
Broad, Justin
Germany
Patel, Krish
Weatherall, Raphael A
Lord, Robert
Terry, Sean
Sharma, Aadi
Buchake, Arush
Louw, Tiaan Cornelius
Varma, Aryaman
Whitehouse, Ben
Ramesh, Nirvan
Merwe, Stuart Padraig van der