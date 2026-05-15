Stuart Padraig van der Merwe

Stuart Padraig van der Merwe

batsman

Full name:Stuart Padraig van der Merwe
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Stuart Padraig van der Merwe Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

118

SOM

SOM

223

ResultGlamorgan vs Northamptonshire

Glamorgan vs Northamptonshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

164

NOR

NOR

217

ResultSomerset vs Northamptonshire

Somerset vs Northamptonshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

164

NOR

NOR

162

ResultNorthamptonshire vs Warwickshire

Northamptonshire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

153

WAR

WAR

154

One-Day Cup

ResultNorthamptonshire vs Warwickshire

Northamptonshire vs Warwickshire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

314

WAR

WAR

312

ResultKent vs Northamptonshire

Kent vs Northamptonshire

One-Day Cup

St Lawrence Ground

KEN

KEN

254

NOR

NOR

253

ResultSurrey vs Northamptonshire

Surrey vs Northamptonshire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

258

NOR

NOR

254

ResultNorthamptonshire vs Leicestershire

Northamptonshire vs Leicestershire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

246

LEI

LEI

248

ResultNorthamptonshire vs Lancashire

Northamptonshire vs Lancashire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

347

LAN

LAN

280

ResultNottinghamshire vs Northamptonshire

Nottinghamshire vs Northamptonshire

One-Day Cup

Queen's Park

NOT

NOT

261

NOR

NOR

259

UpcomingNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

One-Day Cup

County Ground in Northampton

NOR

NOR

SOM

SOM

Another Players

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