Aadi Sharma

Aadi Sharma

all rounder

Full name:Aadi Sharma
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Aadi Sharma Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultNorthamptonshire vs Warwickshire

Northamptonshire vs Warwickshire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

314

WAR

WAR

312

ResultKent vs Northamptonshire

Kent vs Northamptonshire

One-Day Cup

St Lawrence Ground

KEN

KEN

254

NOR

NOR

253

ResultSurrey vs Northamptonshire

Surrey vs Northamptonshire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

258

NOR

NOR

254

ResultNorthamptonshire vs Leicestershire

Northamptonshire vs Leicestershire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

246

LEI

LEI

248

ResultNorthamptonshire vs Lancashire

Northamptonshire vs Lancashire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

347

LAN

LAN

280

LiveNottinghamshire vs Northamptonshire

Nottinghamshire vs Northamptonshire

One-Day Cup

Queen's Park

NOT

NOT

(2 ov.) 9/0

NOR

NOR

259

UpcomingNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

One-Day Cup

County Ground in Northampton

NOR

NOR

SOM

SOM

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben

Berg, Gareth

Berg, Gareth

Gowler, George

Gowler, George

Weldon, George

Weldon, George

Azad, Hasan

Azad, Hasan

Keogh, Rob

Keogh, Rob

White, Curtley-Jack

White, Curtley-Jack