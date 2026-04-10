Dominic Leech

County Championship
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Kent vs Northamptonshire
County Championship
KEN
NOR
(91 ov.) 409/1
Northamptonshire vs Middlesex
County Championship
NOR
MID
(73 ov.) 284/6
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Northamptonshire vs Worcestershire
County Championship
NOR
(0 ov.) 40/0
WOR
306
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Derbyshire vs Northamptonshire
County Championship
DER
(92 ov.) 342/3
NOR
Yorkshire vs Surrey
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Lancashire vs Northamptonshire
County Championship
LAN
NOR
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Northamptonshire vs Kent
County Championship
NOR
KEN
Surrey vs Yorkshire
County Championship
SUR
YOR
Northamptonshire vs Durham
County Championship
NOR
DUR
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Worcestershire vs Northamptonshire
County Championship
WOR
NOR
Yorkshire vs Somerset
County Championship
YOR
SOM
Northamptonshire vs Derbyshire
County Championship
NOR
DER
Nottinghamshire vs Yorkshire
County Championship
NOT
YOR
Middlesex vs Northamptonshire
County Championship
MID
NOR