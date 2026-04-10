Dominic Leech

Dominic Leech

bowler

Full name:Dominic Leech
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches554
Innings654
Overs86.036.011.0
Balls---
Maidens820
Runs39822490
Wickets756
Avg56.8544.815
SR73.7143.211
Eco4.626.228.18
BB323
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches554
Innings432
Not outs121
Runs46421
Balls Faced151613
Avg15.33421
SR30.4668.8533.33
Fours550
Fifties000
Sixies110
Highest32231
Hundreds000

Dominic Leech Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

(20 ov.) 223/4

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Root, Joe

Root, Joe

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben

Cliff, Benjamin Michael

Cliff, Benjamin Michael

Coad, Ben

Coad, Ben