MI London Cricket Team Players

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MI London

Lanning, Meg

Australia

Kapp, Marizanne

South Africa

Norris, Tara

England

Harris, Laura

Australia

Capsey, Alice

England

van Niekerk, Dane

South Africa

Ismail, Shabnim

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Kerr, Amelia

New Zealand

Wyatt, Danielle

England

Winfield, Lauren

England

de Klerk, Nadine

South Africa

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Carey, Nicola

Australia

Wellington, Amanda

Australia

Farrant, Tash

England

Bryce, Sarah

Scotland

Threlkeld, Eleanor

England

Rainey, Hannah

Scotland

White, Kirstie

England

Davidson-Richards, Alice

England

Scholfield, Paige

England

Franklin, Phoebe

England

Moore, Kalea

England

Jones, Emma

England

Stonehouse, Alexa

England

Macdonald-Ga, Ryana

England

Adams, Georgia

England

Southby, Rhianna

England

Monaghan, Alice

England

Coppack, Kate Louise

England

Langston, Beth

England

Armitage, Hollie

England

Scott, Lizzie

England

Smale, Sophia

England

Gordon, Kirstie

England

Anderson, Ellie

England

Odgers, Rebecca

England

Henry, Chinelle

Jamaica

Gibbs, Grace

England

Haynes, Rachael

Australia

Gibb, Daisy

Sweet, Francesca

Belt, Megan

England

Gardner, Jo

England