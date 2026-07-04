Pretoria Capitals Cricket Team Players

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Pretoria Capitals

Simmonds, Kyle

South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

Dawood, Junaid

South Africa

Smith, Daniel

South Africa

Lubbe, Wihan

South Africa

Rashid, Adil

England

Parnell, Wayne

South Africa

Smeed, Will

England

Hope, Shai

Barbados

Cox, Jordan

England

Rutherford, Sherfane

Guyana

Yusuf, Codi Ethan

South Africa

Esterhuizen, Connor

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Parsons, Bryce

South Africa

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Mahmood, Saqib

England

Mills, Tymal

England

Williams, Lizaad

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Makhanya, Sibonelo

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Boast, Matthew

Dudgeon, Keith

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Chase, Roston

Barbados

Behrendorff, Jason

Australia

Turner, Ashton

Australia

Peters, Gideon

South Africa

Rogers, Tom

Australia

Pretorius, Migael

South Africa

Russell, Andre

Jamaica

Livingstone, Liam

England

Overton, Craig

England

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Lion-Cachet, Zach Benjamin

England

Prince, Meeka-eel

Ford, Graham

South Africa

Lion-Cachet, Keagan

South africa

Majola, Buyanda

South Africa