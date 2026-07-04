Follow us
Simmonds, Kyle
South Africa
Verreynne, Kyle
Dawood, Junaid
Smith, Daniel
Lubbe, Wihan
Rashid, Adil
England
Parnell, Wayne
Smeed, Will
Hope, Shai
Barbados
Cox, Jordan
Rutherford, Sherfane
Guyana
Yusuf, Codi Ethan
Esterhuizen, Connor
Maharaj, Keshav
Parsons, Bryce
Gurbaz, Rahmanullah
Afghanistan
Mahmood, Saqib
Mills, Tymal
Williams, Lizaad
Ngidi, Lungi
Makhanya, Sibonelo
Brevis, Dewald
Boast, Matthew
Dudgeon, Keith
Nortje, Anrich
Muthusamy, Senuran
Chase, Roston
Behrendorff, Jason
Australia
Turner, Ashton
Peters, Gideon
Rogers, Tom
Pretorius, Migael
Russell, Andre
Jamaica
Livingstone, Liam
Overton, Craig
Lewis, Evin
Trinidad and Tobago
Lion-Cachet, Zach Benjamin
Prince, Meeka-eel
Ford, Graham
Lion-Cachet, Keagan
South africa
Majola, Buyanda