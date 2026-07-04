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Maroofkhail, Javed
Norway
Butt, Nouman
Shah, Hamid
Denmark
Hashmi, Abdul
Shaheen, Musa
Munir, Saud
Mahmood, Abdullah
Laegsgaard, Nicolaj
Hald, Oliver
Baluch, Naser
Sweden
Ali Malik, Lucky
Ahmad, Saif
Thanikaithasan, Shangeev
Anand, Surya
Saleem, Ali Sufyan
Abeyrathna, Kuruge Darshana
Hussain, Junaid Mehmood
Butt, Muhammad
Sahak, Muhammad Sher
Mushtaque, Qamar
Iqbal, Raza
Ravi, Vinay
Ali, Tafseer
Islam, Mohammad Saif-Ul
Sudais, Abdur Rahman
Zar, Abu
Ali, Choudry
Zuwak, Imal
Eswatini
Ahmad, Syed
Rahmani, Samiullah
Choudhry, Shahzeb
Boshoff, Wynand
Zahid, Zabi
Taqawi, Zaker
Arjunan, Akhil
Finland
Sher, Amjad
Mohan, Aravind
Rasheed, Atif
O'Brien, Jordan
Tambe, Mahesh
Jenkinson, Matthew
Collins, Nathan
Gallagher, Peter
Mohammad, Raaz
Padhaal, Vanraaj
Mahmood, Rizwan
Uddin, Anique
Aslam, Saran
Magnus Brunsgaard
Zeb, Shakeel
Azizi, Khalid
Shukla, Prashant
Quadir, Areeb
Nellancheri, Faheem
Brasier, Matias
Garhwal, Parveen Kumar
Singh, Sumit
Ali, Rafaqat
Akram, Chaudhary Usman
Shinwari, Adnan
Hussain, Tasaduq
Nawaz, Muhammad
Kabir, Humayun
Mohammad, Nazar
Mundra, Ajay
Rehman, Muhammad Ziaur
Asaduzzaman, Mohammad
Ali, Rizwan