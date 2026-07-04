Nordic Cup Cricket Tournament Players

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Nordic Cup

Maroofkhail, Javed

Norway

Butt, Nouman

Norway

Shah, Hamid

Denmark

Hashmi, Abdul

Denmark

Shaheen, Musa

Denmark

Munir, Saud

Denmark

Mahmood, Abdullah

Denmark

Laegsgaard, Nicolaj

Denmark

Hald, Oliver

Denmark

Baluch, Naser

Sweden

Ali Malik, Lucky

Denmark

Ahmad, Saif

Denmark

Thanikaithasan, Shangeev

Denmark

Anand, Surya

Denmark

Saleem, Ali Sufyan

Norway

Abeyrathna, Kuruge Darshana

Norway

Hussain, Junaid Mehmood

Norway

Butt, Muhammad

Norway

Sahak, Muhammad Sher

Norway

Mushtaque, Qamar

Norway

Iqbal, Raza

Norway

Ravi, Vinay

Norway

Ali, Tafseer

Norway

Islam, Mohammad Saif-Ul

Norway

Sudais, Abdur Rahman

Sweden

Zar, Abu

Sweden

Ali, Choudry

Sweden

Zuwak, Imal

Eswatini

Ahmad, Syed

Sweden

Rahmani, Samiullah

Sweden

Choudhry, Shahzeb

Sweden

Boshoff, Wynand

Sweden

Zahid, Zabi

Sweden

Taqawi, Zaker

Sweden

Arjunan, Akhil

Finland

Sher, Amjad

Finland

Mohan, Aravind

Finland

Rasheed, Atif

Finland

O'Brien, Jordan

Finland

Tambe, Mahesh

Finland

Jenkinson, Matthew

Finland

Collins, Nathan

Finland

Gallagher, Peter

Finland

Mohammad, Raaz

Finland

Padhaal, Vanraaj

Finland

Mahmood, Rizwan

Denmark

Uddin, Anique

Denmark

Aslam, Saran

Denmark

Magnus Brunsgaard

Zeb, Shakeel

Denmark

Azizi, Khalid

Sweden

Shukla, Prashant

Sweden

Quadir, Areeb

Finland

Nellancheri, Faheem

Finland

Brasier, Matias

Finland

Garhwal, Parveen Kumar

Finland

Singh, Sumit

Finland

Ali, Rafaqat

Norway

Akram, Chaudhary Usman

Norway

Shinwari, Adnan

Hussain, Tasaduq

Nawaz, Muhammad

Sweden

Kabir, Humayun

Mohammad, Nazar

Sweden

Mundra, Ajay

Sweden

Rehman, Muhammad Ziaur

Finland

Asaduzzaman, Mohammad

Ali, Rizwan