ODI Series UAE vs West Indies Cricket Tournament Players

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ODI Series UAE vs West Indies

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Charles, Johnson

Saint Lucia

Smith, Odean

Jamaica

Hope, Shai

Barbados

Carty, Keacy

Sint Maarten

Brooks, Shamarh

Barbados

Drakes, Dominic

Barbados

Jordan, Akeem

Barbados

Hodge, Kavem

Dominica

Athanaze, Alick

Dominica

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Paul, Keemo

Guyana

Sinclair, Kevin

Guyana

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Chase, Roston

Barbados

Reifer, Raymon

Barbados

King, Brandon

Jamaica

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Matiullah

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Nawaz, Fahad

United Arab Emirates

John, Figy

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan