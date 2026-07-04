T20 Series West Indies vs Australia Cricket Tournament Players

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T20 Series West Indies vs Australia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

David, Tim

Australia

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Carty, Keacy

Sint Maarten

Motie, Gudakesh

Guyana

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Boland, Scott

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Cummins, Pat

Australia

Khawaja, Usman

Australia

Bartlett, Xavier

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Hardie, Aaron

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Johnson, Spencer

Australia

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Short, Matt

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Webster, Beau

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Russell, Andre

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Forde, Matthew

Barbados

Konstas, Sam

Australia

Blades, Jediah