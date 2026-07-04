Follow us
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
David, Tim
Australia
Hope, Shai
Barbados
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Carty, Keacy
Sint Maarten
Motie, Gudakesh
Steven Peter Devereux Smith
Marsh, Mitchell
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Boland, Scott
Kuhnemann, Matthew
Cummins, Pat
Khawaja, Usman
Bartlett, Xavier
Dwarshuis, Ben
Hazlewood, Josh
Holder, Jason
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Hardie, Aaron
Connolly, Cooper
Johnson, Spencer
King, Brandon
Shepherd, Romario
Short, Matt
Fraser-McGurk, Jake
Webster, Beau
Owen, Mitchell J
Russell, Andre
Hetmyer, Shimron
Andrew, Jewel
Lewis, Evin
Forde, Matthew
Konstas, Sam
Blades, Jediah