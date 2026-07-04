Follow us
Wade, Matthew
Australia
David, Tim
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Southee, Tim
Boult, Trent
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Neesham, Jimmy
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Mitchell, Daryl
Henry, Matt
Sodhi, Ish
Foulkes, Zak
Young, Will
Clarkson, Joshua Andrew
Steven Peter Devereux Smith
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Zampa, Adam
Ellis, Nathan
Kuhnemann, Matthew
Cummins, Pat
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Sears, Ben
Robinson, Tim
Bartlett, Xavier
Dwarshuis, Ben
Hazlewood, Josh
Philippe, Josh
Johnson, Spencer
Short, Matt
Owen, Mitchell J
Jacobs, Bevon