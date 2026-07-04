T20I Series New Zealand vs Australia Cricket Tournament Players

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T20I Series New Zealand vs Australia

Wade, Matthew

Australia

David, Tim

Australia

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Cummins, Pat

Australia

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Bartlett, Xavier

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Philippe, Josh

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Short, Matt

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Jacobs, Bevon

New Zealand