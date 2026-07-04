Border-Gavaskar Trophy Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Border-Gavaskar Trophy

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Ashwin, Ravichandran

India

Lyon, Nathan

Australia

Boland, Scott

Australia

Cummins, Pat

Australia

Khawaja, Usman

Australia

Easwaran, Abhimanyu

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Deep, Akash

India

Hazlewood, Josh

Australia

Doggett, Brendan

Australia

McSweeney, Nathan

Australia

Webster, Beau

Australia

Rana, Harshit

India

Khan, Sarfaraz

India

Reddy, Nithish

India

Devdutt Padikkal

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Krishna, Prasidh

India

Bumrah, Jasprit

India

Konstas, Sam

Australia

Pant, Rishabh

India