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Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Sundar, Washington
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Marsh, Mitchell
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Labuschagne, Marnus
Ashwin, Ravichandran
Lyon, Nathan
Boland, Scott
Cummins, Pat
Khawaja, Usman
Easwaran, Abhimanyu
Jaiswal, Yashasvi
Deep, Akash
Hazlewood, Josh
Doggett, Brendan
McSweeney, Nathan
Webster, Beau
Rana, Harshit
Khan, Sarfaraz
Reddy, Nithish
Devdutt Padikkal
Jurel, Dhruv Chand
Krishna, Prasidh
Bumrah, Jasprit
Konstas, Sam
Pant, Rishabh