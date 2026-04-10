Thomas Westley

Thomas Westley

all rounder

Full name:Thomas Westley
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Essex

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches5227112111
Innings11495622
Overs4.0859.1289.241.0
Balls----
Maidens012150
Runs1227241437310
Wickets059378
Avg046.1638.8338.75
SR087.3746.9130.75
Eco33.174.967.56
BB0542
4w0210
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches5227112111
Innings938010699
Not outs128711
Runs1931262037282569
Balls Faced4532509742231988
Avg24.1235.8537.6529.19
SR42.650.2888.27129.22
Fours331862409282
Fifties1572910
Sixies0142855
Highest59254134109
Hundreds02772

Thomas Westley Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Cook, Sam

Cook, Sam

Adair, Mark

Adair, Mark

Das, Robin

Das, Robin

Sams, Daniel

Sams, Daniel

Rossington, Adam

Rossington, Adam

Porter, Jamie

Porter, Jamie

Smith, Greg

Smith, Greg

Jones, Mackenzie

Jones, Mackenzie

Benkenstein, Luc

Benkenstein, Luc