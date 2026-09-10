Squads North West Dragons vs Western Province First class First Class Series South Africa 09.12.2026

First class

NOW
NOW
WEP
WEP

Playing

NOW
NOW
WEP
WEP
First TeamSecond Team
De Swardt Ruan

wicket keeper

Bedingham David

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Bedja Wesley

no information yet

King CJ

no information yet

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Linde George

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Bench

NOW
NOW
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet