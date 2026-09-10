Squads North West Dragons vs Western Province First class First Class Series South Africa 09.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Swardt Ruan
wicket keeper
Bedingham David
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Bedja Wesley
no information yet
Jansen Duan
bowler
Bird Jonathan
batsman
King CJ
no information yet
Burger Nandre
bowler
Lubbe Wihan
batsman
De Zorzi Tony
batsman
Mokoena Thabang Grant
batsman
Hendricks Beuran
bowler
Mungroo Kerwin
bowler
James Juan
all rounder
Muthusamy Senuran
all rounder
Kaplan Gavin
wicket keeper
Ngoepe Lesiba
batsman
Kitime Sello Valintine
all rounder
Peters Gideon
bowler
Linde George
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Moore Edward
batsman
Pretorius Migael
bowler
Mpongwana Mihlali
bowler
Prince Meeka-eel
bowler
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Seleka Caleb
bowler
Nyaku Onke
all rounder
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Parnell Wayne
bowler
Van Tonder Raynard
batsman
Paterson Dane
bowler
Match has not started yet