Match details Uttar Pradesh vs Jammu And Kashmir First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

UTP
UTP
JAK
JAK

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, January 24, 2027 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersAnsari Zeeshan, Chaudhary Vansh, Dayal Yash, Garg Priyam K, Goswami Abhishek, Jaiswal Kartikeya Vivek, Juyal Aryan, Kaushik Madhav, Mavi Shivam, Sharma Aditya, Sharma Karan, Singh Abhinandan, Singh Adarsh, Singh Rinku, Tyagi Kartik, Tyagi Kunal, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Siddharth Sarvan
Benchno information yet

Jammu And Kashmir Squad

PlayersDogra Paras, Hassan Yawer, Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Khanday Waseem Bashir, Kumar Sunil Ram, Lotra Sahil, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Samad Abdul, Sharma Rohit, Sharma Rydham, Sharma Vanshaj, Singh Kawalpreet, Wadhawan Kanhaiya
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet