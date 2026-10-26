Match details Uttar Pradesh vs Jammu And Kashmir First class Ranji Trophy 24.01.2027
Match Info
|Match:
|Ranji Trophy 26/27
|Date:
|Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, January 24, 2027 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Uttar Pradesh Squad
|Players
|Ansari Zeeshan, Chaudhary Vansh, Dayal Yash, Garg Priyam K, Goswami Abhishek, Jaiswal Kartikeya Vivek, Juyal Aryan, Kaushik Madhav, Mavi Shivam, Sharma Aditya, Sharma Karan, Singh Abhinandan, Singh Adarsh, Singh Rinku, Tyagi Kartik, Tyagi Kunal, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Siddharth Sarvan
|Bench
|no information yet
Jammu And Kashmir Squad
|Players
|Dogra Paras, Hassan Yawer, Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Khanday Waseem Bashir, Kumar Sunil Ram, Lotra Sahil, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Samad Abdul, Sharma Rohit, Sharma Rydham, Sharma Vanshaj, Singh Kawalpreet, Wadhawan Kanhaiya
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet