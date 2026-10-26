Squads Uttar Pradesh vs Jammu And Kashmir First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Dogra Paras
batsman
Chaudhary Vansh
no information yet
Hassan Yawer
no information yet
Dayal Yash
bowler
Iqbal Qamran
batsman
Garg Priyam K
batsman
Khajuria Shubham
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Khanday Waseem Bashir
bowler
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Kumar Sunil Ram
bowler
Juyal Aryan
wicket keeper
Lotra Sahil
bowler
Kaushik Madhav
batsman
Malik Umran
bowler
Mavi Shivam
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Sharma Aditya
bowler
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Sharma Karan
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Singh Abhinandan
no information yet
Nazir Mir Umar
bowler
Singh Adarsh
no information yet
Pundir Shubham
all rounder
Singh Rinku
batsman
Samad Abdul
batsman
Tyagi Kartik
bowler
Sharma Rohit
bowler
Tyagi Kunal
bowler
Sharma Rydham
no information yet
Veer Prashant
all rounder
Sharma Vanshaj
no information yet
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Singh Kawalpreet
no information yet
Yadav Siddharth Sarvan
batsman
Wadhawan Kanhaiya
wicket keeper
Match has not started yet