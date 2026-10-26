Squads Uttar Pradesh vs Jammu And Kashmir First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

UTP
UTP
JAK
JAK

Playing

UTP
UTP
JAK
JAK
First TeamSecond Team
Chaudhary Vansh

no information yet

Hassan Yawer

no information yet

Juyal Aryan

wicket keeper

Sharma Karan

all rounder

Singh Abhinandan

no information yet

Singh Adarsh

no information yet

Pundir Shubham

all rounder

Sharma Rydham

no information yet

Veer Prashant

all rounder

Sharma Vanshaj

no information yet

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Singh Kawalpreet

no information yet

Wadhawan Kanhaiya

wicket keeper

Bench

UTP
UTP
JAK
JAK

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet