Squads South Australia vs New South Wales Blues First class Sheffield Shield 08.02.2027

First class

RED
RED
BLU
BLU

Playing

RED
RED
BLU
BLU
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Brazell Kyle

all rounder

Cahill Aidan

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Hunt Henry

batsman

Henriques Moises

all rounder

Holt Baxter J

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Scott Liam

all rounder

Salzmann William

all rounder

Bench

RED
RED
BLU
BLU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet