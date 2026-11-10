Squads South Australia vs New South Wales Blues First class Sheffield Shield 08.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Abbott Sean
bowler
Brazell Kyle
all rounder
Bird Jackson
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Cummins Pat
bowler
Cahill Aidan
all rounder
Davies Joel
batsman
Carder Jake
batsman
Davies Oliver
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Conway Harry
bowler
Edwards Jack
batsman
Doggett Brendan
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Drew Daniel
batsman
Green Chris
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Hackney Ryan
batsman
Grant David
bowler
Hadley Ryan
bowler
Head Travis
batsman
Hatcher Liam
bowler
Higgins Isaac
batsman
Hazlewood Josh
bowler
Hunt Henry
batsman
Henriques Moises
all rounder
Johnson Spencer
bowler
Hicks Ryan
bowler
Kelly Thomas
batsman
Holt Baxter J
wicket keeper
Lehmann Jake
batsman
Hughes Daniel
batsman
Manenti Benjamin
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Matthias Harry
batsman
Konstas Sam
batsman
McAndrew Nathan John
bowler
Lyon Nathan
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Macdonald Blake
batsman
Nielsen Harry
wicket keeper
Nikitaras Blake
batsman
Pope Lloyd
bowler
Nisbet Jack
bowler
Scott Liam
all rounder
Patterson Kurtis
batsman
Smith Kelvin
batsman
Pawson Ross
bowler
Thornton Henry
bowler
Salzmann William
all rounder
Match has not started yet