Squads Victoria vs South Australia First class Sheffield Shield 06.10.2026

First class

VIC
VIC
RED
RED

Playing

VIC
VIC
RED
RED
First TeamSecond Team
Blackford Liam

wicket keeper

Agar Wes

bowler

Brazell Kyle

all rounder

Cahill Aidan

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Handscomb Peter

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Hunt Henry

batsman

Merlo Jonathan

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Sutherland Will

all rounder

Scott Liam

all rounder

Bench

VIC
VIC
RED
RED

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet