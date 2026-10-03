Squads Victoria vs South Australia First class Sheffield Shield 06.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Blackford Liam
wicket keeper
Agar Wes
bowler
Boland Scott
bowler
Brazell Kyle
all rounder
Brasher Dylan
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Chandrasinghe Ashley
batsman
Cahill Aidan
all rounder
Crone Xavier
bowler
Carder Jake
batsman
Dean Travis
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Elliott Sam
bowler
Conway Harry
bowler
Fotia Matthew
bowler
Doggett Brendan
bowler
Handscomb Peter
wicket keeper
Drew Daniel
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Harris Marcus
batsman
Grant David
bowler
Holland Jon
bowler
Head Travis
batsman
Kellaway Campbell
batsman
Higgins Isaac
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Hunt Henry
batsman
McClure Cameron
bowler
Johnson Spencer
bowler
Merlo Jonathan
all rounder
Kelly Thomas
batsman
Murphy Todd
bowler
Lehmann Jake
batsman
O'Donnell Tom
bowler
Manenti Benjamin
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Matthias Harry
batsman
Perry Mitch
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Pucovski Will
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Rogers Thomas
bowler
Nielsen Harry
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Sutherland Will
all rounder
Scott Liam
all rounder
Warren Doug
bowler
Smith Kelvin
batsman
Match has not started yet