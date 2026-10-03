Squads Western Australia vs New South Wales Blues First class Sheffield Shield 19.10.2026

First class

WEA
WEA
BLU
BLU

Playing

WEA
WEA
BLU
BLU
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Curtis Joel

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Green Cameron

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Haskett Liam

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Marsh Mitchell

all rounder

Holt Baxter J

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Salzmann William

all rounder

Whiteman Sam

wicket keeper

Wyllie Teague

all rounder

Bench

WEA
WEA
BLU
BLU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet