Squads Western Australia vs New South Wales Blues First class Sheffield Shield 19.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Abbott Sean
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Bird Jackson
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Cummins Pat
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Davies Joel
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Davies Oliver
batsman
Curtis Joel
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Fanning Sam
batsman
Edwards Jack
batsman
Gannon Cameron
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Goodwin Jayden
batsman
Green Chris
bowler
Green Cameron
all rounder
Hackney Ryan
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Hadley Ryan
bowler
Haskett Liam
all rounder
Hatcher Liam
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Hazlewood Josh
bowler
Jackson Bryce
batsman
Henriques Moises
all rounder
Kelly Matthew
bowler
Hicks Ryan
bowler
Marsh Mitchell
all rounder
Holt Baxter J
wicket keeper
McKenzie Hamish
bowler
Hughes Daniel
batsman
Morris Lance
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Paris Joel
bowler
Konstas Sam
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Lyon Nathan
bowler
Richardson Jhye
bowler
Macdonald Blake
batsman
Rocchiccioli Corey
bowler
Nikitaras Blake
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Nisbet Jack
bowler
Stobo Charles
bowler
Patterson Kurtis
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Pawson Ross
bowler
Turner Ashton
batsman
Salzmann William
all rounder
Whiteman Sam
wicket keeper
Sangha Jason
batsman
Wyllie Teague
all rounder
Sangha Tanveer
bowler
Match has not started yet