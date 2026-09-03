Squads Eastern Storm vs Garden Route Badgers List a List-A CSA One Day Cup Division 2 13.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Classen Chad
bowler
America Hershell Bradley
bowler
Felane Neo Siyabulela
bowler
Briesies Jethli Van
batsman
Johnson Juandre
wicket keeper
Capell Blayde
wicket keeper
Louis Rossouw Daniel
batsman
Christensen Mathew
batsman
Lubbe Leander Juan
all rounder
Gumede Khwezi
all rounder
Marshall Wesley
batsman
Jardine Jarred
bowler
Ngcobo T
bowler
Kaber Thomas
all rounder
Pearse Mark
batsman
Karelse Tyrece
batsman
Pillay Mekyle
all rounder
Kotze Hanno
wicket keeper
Pillay Shaylen
batsman
Majeza Sintu
bowler
Posthumus Divan
all rounder
Malife Liabona
batsman
Rasemene Andrew
bowler
Piedt Marcello
bowler
Simelane Tumelo
bowler
Smuts Kelly
batsman
Tembela Thulani
batsman
Terblanche Ruan
batsman
Visser Aron
batsman
Walter Sekhukhune Kabelo
batsman
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