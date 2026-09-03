Squads Eastern Storm vs Garden Route Badgers List a List-A CSA One Day Cup Division 2 13.09.2026

List a

EAS
EAS
GRB
GRB

Playing

EAS
EAS
GRB
GRB
First TeamSecond Team
Johnson Juandre

wicket keeper

Capell Blayde

wicket keeper

Gumede Khwezi

all rounder

Ngcobo T

bowler

Kaber Thomas

all rounder

Pillay Mekyle

all rounder

Kotze Hanno

wicket keeper

Posthumus Divan

all rounder

Bench

EAS
EAS
GRB
GRB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet