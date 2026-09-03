Squads Eastern Storm vs Northern Cape List a List-A CSA One Day Cup Division 2 29.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Classen Chad
bowler
Britz Christopher
all rounder
Felane Neo Siyabulela
bowler
Kagisho Mohale
all rounder
Johnson Juandre
wicket keeper
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Louis Rossouw Daniel
batsman
Klijnhans Christoffel
no information yet
Lubbe Leander Juan
all rounder
Landsberg Juan
bowler
Marshall Wesley
batsman
Mahlangu Victor
batsman
Ngcobo T
bowler
Motswiri Emmanuel
all rounder
Pearse Mark
batsman
Ntuli Tshepo
bowler
Pillay Mekyle
all rounder
Oakes Jason
wicket keeper
Pillay Shaylen
batsman
Qwabe Zakhele
bowler
Posthumus Divan
all rounder
Terblanche Romano
all rounder
Rasemene Andrew
bowler
Thomson Grant
all rounder
Simelane Tumelo
bowler
van Dyk Johan
bowler
Tembela Thulani
batsman
Van Rensburg Benjamin
bowler
Visser Aron
batsman
Viljoen Hanu
wicket keeper
Walter Sekhukhune Kabelo
batsman
Walters Basheeru
bowler
Match has not started yet