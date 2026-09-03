Squads Eastern Storm vs Northern Cape List a List-A CSA One Day Cup Division 2 29.11.2026

List a

EAS
EAS
NOC
NOC

Playing

EAS
EAS
NOC
NOC
First TeamSecond Team
Kagisho Mohale

all rounder

Johnson Juandre

wicket keeper

Klijnhans Christoffel

no information yet

Ngcobo T

bowler

Pillay Mekyle

all rounder

Oakes Jason

wicket keeper

Posthumus Divan

all rounder

Thomson Grant

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

Bench

EAS
EAS
NOC
NOC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet