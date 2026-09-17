Squads Denmark vs Papua New Guinea List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 25.10.2026

List a

DEN
DEN
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Playing

DEN
DEN
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First TeamSecond Team
Ahmad Saif

all rounder

Amini Charles

all rounder

Bau Sese

batsman

Anand Surya

all rounder

Bharaj Taranjit

wicket keeper

Doriga Kipling

wicket keeper

Hashmi Abdul

wicket keeper

Guba Vagi

no information yet

Heath Sebastian

no information yet

Hiri Hiri

batsman

Karoho Peter

wicket keeper

Khan Delawar

all rounder

Kila Jason

batsman

Nao Alei

bowler

Pala Ura Tony

wicket keeper

Shah Hamid

all rounder

Ray Boio

batsman

Zeb Shakeel

all rounder

Toka Gaudi

all rounder

Bench

DEN
DEN
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no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet