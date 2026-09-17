Squads Denmark vs Papua New Guinea List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 25.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Saif
all rounder
Amini Charles
all rounder
Ali Malik Lucky
bowler
Bau Sese
batsman
Anand Surya
all rounder
Boge Reva John
bowler
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Charlie Michael
bowler
Hald Oliver
bowler
Doriga Kipling
wicket keeper
Hashmi Abdul
wicket keeper
Guba Vagi
no information yet
Heath Sebastian
no information yet
Hiri Hiri
batsman
Henriksen Jonas Strandby
batsman
Kariko John
bowler
Karimi Eshan
bowler
Karoho Peter
wicket keeper
Khan Delawar
all rounder
Kila Jason
batsman
Khan Zameer
batsman
Morea Kabua
bowler
Laegsgaard Nicolaj
all rounder
Nao Alei
bowler
Mahmood Abdullah
bowler
Nou Patrick
bowler
Munir Saud
bowler
Pala Ura Tony
wicket keeper
Shah Hamid
all rounder
Pokana Nosaina
bowler
Shaheen Musa
batsman
Ravu Damien
bowler
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Ray Boio
batsman
Zeb Shakeel
all rounder
Toka Gaudi
all rounder
Match has not started yet