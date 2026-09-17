Squads Papua New Guinea vs Kuwait List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 30.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amini Charles
all rounder
Ahmed Mirza
bowler
Bau Sese
batsman
Amin Mohammad
batsman
Boge Reva John
bowler
Anto Clinto
batsman
Charlie Michael
bowler
Aslam Mohommed
all rounder
Doriga Kipling
wicket keeper
Bhavsar Meet
wicket keeper
Guba Vagi
no information yet
Chenthamara Anudeep
bowler
Hiri Hiri
batsman
Khan Shiraz
all rounder
Kariko John
bowler
Lathif Nimish
all rounder
Karoho Peter
wicket keeper
M Mohammed Shafeeq
bowler
Kila Jason
batsman
Monib Sayed
bowler
Morea Kabua
bowler
Patel Usman
wicket keeper
Nao Alei
bowler
Patel Yasin Ishak
bowler
Nou Patrick
bowler
Sandaruwan Ravija
batsman
Pala Ura Tony
wicket keeper
Tahir Bilal
batsman
Pokana Nosaina
bowler
Zaheer Ali
batsman
Ravu Damien
bowler
Ray Boio
batsman
Toka Gaudi
all rounder
Vala Asadollah
all rounder
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper
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