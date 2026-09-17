Squads Papua New Guinea vs Kuwait List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 30.10.2026

List a

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KUW
KUW

Playing

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KUW
KUW
First TeamSecond Team
Amini Charles

all rounder

Bau Sese

batsman

Aslam Mohommed

all rounder

Doriga Kipling

wicket keeper

Bhavsar Meet

wicket keeper

Guba Vagi

no information yet

Hiri Hiri

batsman

Khan Shiraz

all rounder

Lathif Nimish

all rounder

Karoho Peter

wicket keeper

Kila Jason

batsman

Patel Usman

wicket keeper

Nao Alei

bowler

Pala Ura Tony

wicket keeper

Zaheer Ali

batsman

Ray Boio

batsman

Toka Gaudi

all rounder

Vala Asadollah

all rounder

Bench

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KUW
KUW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet