Squads England vs Sri Lanka Odi ODI Pakistan Tri-Series 22.10.2026

Odi

ENG
ENG
SRI
SRI

Playing

ENG
ENG
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Cox Jordan

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Rathnayake Paven

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Root Joe

batsman

Bench

ENG
ENG
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet