Squads England vs Sri Lanka Odi ODI Pakistan Tri-Series 29.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Atkinson Gus
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Baker Sonny
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Banton Tom
batsman
Colombage Sachindu
bowler
Brook Harry
batsman
Fernando Asitha
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Fernando Avishka
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Liyanage Janith
batsman
Crane Mason
bowler
Madushanka Dilshan
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Malinga Eshan
bowler
Curran Sam
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Duckett Ben
wicket keeper
Mishara Kamil
batsman
Jacks Will
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Overton Jamie
bowler
Rathnayake Paven
all rounder
Rashid Adil
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Root Joe
batsman
Tongue Josh
bowler
Match has not started yet