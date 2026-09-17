Match details India vs Sri Lanka Odi ODI Series India vs Sri Lanka 16.12.2026
Match Info
|Match:
|ODI Series India vs Sri Lanka 2026
|Date:
|Sunday, December 13, 2026 - Saturday, December 19, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, December 16, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
India Squad
|Players
|Chahal Yuzvendra, Dayal Yash, Gill Shubman, Iyer Shreyas, Kishan Ishan, Kohli Virat, Malik Umran, Pandya Hardik, Patel Axar, Rahul KL, Shami Mohammed, Sharma Rohit, Singh Arshdeep, Siraj Mohammed, Sundar Washington, Yadav Kuldeep Singh, Yadav Suryakumar
|Bench
|no information yet
Sri Lanka Squad
Venue Guide
|Stadium
|M.Chinnaswamy Stadium
|City
|Bangalore
|Capacity
|40000
|Ends
|Pavilion End
|Hosts to
|BEML End
Match has not started yet