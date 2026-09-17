Match details India vs Sri Lanka Odi ODI Series India vs Sri Lanka 16.12.2026

Odi

Bangalore

IND
IND
SRI
SRI

Match Info

Match:ODI Series India vs Sri Lanka 2026
Date:Sunday, December 13, 2026 - Saturday, December 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, December 16, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

India Squad

PlayersChahal Yuzvendra, Dayal Yash, Gill Shubman, Iyer Shreyas, Kishan Ishan, Kohli Virat, Malik Umran, Pandya Hardik, Patel Axar, Rahul KL, Shami Mohammed, Sharma Rohit, Singh Arshdeep, Siraj Mohammed, Sundar Washington, Yadav Kuldeep Singh, Yadav Suryakumar
Benchno information yet

Sri Lanka Squad

PlayersAsalanka Charith, Bandara Ashen, de Silva Dhananjaya, Fernando Avishka, Fernando Nuwanidu, Hasaranga Wanindu, Karunaratne Chamika, Kumara Lahiru, Madushan Pramod, Madushanka Dilshan, Mendis Kusal, Nissanka Pathum, Rajitha Kasun, Samarawickreme Sadheera, Shanaka Dasun, Theekshana Morawakage Maheesh, Vandersay Jeffrey, Wellalage Dunith Nethmika
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumM.Chinnaswamy Stadium
CityBangalore
Capacity40000
EndsPavilion End
Hosts toBEML End

Match has not started yet