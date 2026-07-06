Squads San Francisco Unicorns vs Mi New York T20 Major League Cricket 06.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Patel Monank
wicket keeper
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Pollard Kieron
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Khan Hassan
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Anderson Corey
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Ganesh Saideep
no information yet
Ugarkar Rushil
all rounder
Couch Brody L
bowler
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Rauf Haris
bowler
Luus Tristan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ashwin Ravichandran
all rounder
Boult Trent
bowler
Connolly Cooper
all rounder
Chopra Agni
batsman
Drysdale Juanoy
all rounder
de Villiers AB
wicket keeper
Gomel Aakarshit
batsman
Gayle Chris
batsman
Ilyas Mohammad
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Immanuel Anirudh
no information yet
Kenjige Nosthush
bowler
Peake Oliver
no information yet
Kohli Virat
batsman
Zia-ul-Haq
bowler
Patel Sunny
batsman