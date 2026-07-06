Squads San Francisco Unicorns vs Mi New York T20 Major League Cricket 06.07.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

105

NEW
NEW

104

Playing

SAN
SAN
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Patel Monank

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pollard Kieron

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Ganesh Saideep

no information yet

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

SAN
SAN
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Connolly Cooper

all rounder

Drysdale Juanoy

all rounder

de Villiers AB

wicket keeper

Immanuel Anirudh

no information yet

Peake Oliver

no information yet