Squads San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 25.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

139

TEX
TEX

161

Playing

SAN
SAN
TEX
TEX
First TeamSecond Team
Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Azam Hammad

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Kumar Milind

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

De Silva Amshi

no information yet

Bench

SAN
SAN
TEX
TEX
First TeamSecond Team
Connolly Cooper

all rounder

Drysdale Juanoy

all rounder

Mohsin Mohammad

no information yet

Ganesh Saideep

no information yet

Patel Smit

wicket keeper

Savage Calvin

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Tromp Joshua

no information yet

Immanuel Anirudh

no information yet

Peake Oliver

no information yet