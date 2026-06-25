Squads San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 25.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Du Plessis Faf
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Short Matt
all rounder
Mukkamalla Saiteja
batsman
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Lamba Abhimanyu
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Azam Hammad
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Khan Hassan
bowler
Kumar Milind
all rounder
Couch Brody L
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Mudassar Ghulam
bowler
Milne Adam
bowler
Rauf Haris
bowler
Viljoen Hardus
bowler
Siddle Peter
bowler
De Silva Amshi
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ashwin Ravichandran
all rounder
Burger Nandre
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Hosein Akeal
bowler
Connolly Cooper
all rounder
Maharaj Keshav
bowler
Drysdale Juanoy
all rounder
Mohsin Mohammad
no information yet
Ganesh Saideep
no information yet
Patel Smit
wicket keeper
Gomel Aakarshit
batsman
Savage Calvin
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Tromp Joshua
no information yet
Ilyas Mohammad
bowler
Immanuel Anirudh
no information yet
Peake Oliver
no information yet
Zia-ul-Haq
bowler