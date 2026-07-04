Squads Washington Freedom vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 04.07.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

(7 ov.) 40/3

SAN
SAN

126

Playing

WAS
WAS
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Owen Mitchell J

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Milantha Lahiru

wicket keeper

Immanuel Anirudh

no information yet

Azam Hammad

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Holland Ian

all rounder

Bench

WAS
WAS
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Connolly Cooper

all rounder

Drysdale Juanoy

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Ganesh Saideep

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Peake Oliver

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder