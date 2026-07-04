Squads Washington Freedom vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 04.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Owen Mitchell J
all rounder
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Gous Andries
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Chapman Mark
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Milantha Lahiru
wicket keeper
Immanuel Anirudh
no information yet
Edwards Jack
batsman
Azam Hammad
all rounder
Pienaar Obus
all rounder
Khan Hassan
bowler
Holland Ian
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Couch Brody L
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Rauf Haris
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Mukhtar
batsman
Ashwin Ravichandran
all rounder
Aponso Amila
bowler
Connolly Cooper
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Drysdale Juanoy
all rounder
Jansen Marco
all rounder
Ganesh Saideep
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Gomel Aakarshit
batsman
Mehmood Asif
bowler
Ilyas Mohammad
bowler
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Peake Oliver
no information yet
Paradkar Abhishek
all rounder
Zia-ul-Haq
bowler
Ravindra Rachin
all rounder