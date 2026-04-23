Squads Lahore Qalandars vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 23.04.2026

T20

LQA
LQA

199

KKI
KKI

203

Playing

LQA
LQA
KKI
KKI
First TeamSecond Team
Roy Jason

batsman

Salman Agha

all rounder

Khan Haseebullah

wicket keeper

Khan Azam

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Shah Khushdil

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Ali Hasan

bowler

Mir Usama

bowler

Shah Ubaid

no information yet

Hamza Mohammad

no information yet

Bench

LQA
LQA
KKI
KKI
First TeamSecond Team
Ali Asif

batsman

Hermann Rubin

wicket keeper

Aziz Shahid

all rounder

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Baig Saad

batsman

Hamza Mir

bowler

Shanaka Dasun

all rounder

Ilyas Aqib

batsman

Talat Hussain

all rounder

Ullah Rizwan

no information yet