Squads Lahore Qalandars vs Karachi Kings T20 Pakistan Super League 23.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Farooq Mohammad
batsman
Roy Jason
batsman
Zaman Fakhar
batsman
Warner David
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Salman Agha
all rounder
Asalanka Charith
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Khan Haseebullah
wicket keeper
Khan Azam
wicket keeper
Raza Sikandar
all rounder
Shah Khushdil
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Afridi Shaheen
bowler
Ali Hasan
bowler
Mir Usama
bowler
Mahmood Zahid
bowler
Shah Ubaid
no information yet
Hamza Mohammad
no information yet
Rauf Haris
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Asif
batsman
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Hermann Rubin
wicket keeper
Aziz Shahid
all rounder
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Baig Saad
batsman
Motie Gudakesh
bowler
Charles Johnson
batsman
Naeem Muhammad
batsman
Hamza Mir
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Ihsanullah
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Ilyas Aqib
batsman
Tahir Tayyab
batsman
Muhammad Waseem
batsman
Talat Hussain
all rounder
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Ullah Rizwan
no information yet