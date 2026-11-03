Squads Canterbury Kings vs Otago Volts T20 Super Smash 04.01.2027

T20

Christchurch

CKI
CKI
OVO
OVO

Playing

CKI
CKI
OVO
OVO
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Boyle Matt

batsman

Chu Max

wicket keeper

Carter Leo

batsman

Cumming Zac

all rounder

Frew Jesse

batsman

Harper LLB

no information yet

Georgeson Luke

all rounder

Janett Scott

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

McConchie Cole

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Sixton Harry

no information yet

Mitchell Daryl

all rounder

Todd Jamal

all rounder

Paul Cam

no information yet

Rippon Michael

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Bench

CKI
CKI
OVO
OVO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet