Squads Canterbury Kings vs Otago Volts T20 Super Smash 04.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bowes Chad
batsman
Bacon Matthew Boyce
bowler
Boyle Matt
batsman
Chu Max
wicket keeper
Carter Leo
batsman
Clarke Mason
bowler
Davey Sean Benjamin
bowler
Cumming Jacob Mark
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Cumming Zac
all rounder
Frew Jesse
batsman
Duffy Jacob
bowler
Harper LLB
no information yet
Georgeson Luke
all rounder
Hay Mitchell James
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Henry Matt
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Janett Scott
no information yet
Lockrose Ben
bowler
Latham Tom
wicket keeper
McKay Jarrod
bowler
Mariu Rhys
batsman
Parkes Thorn Kiwa
batsman
McConchie Cole
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
McKenzie Angus
bowler
Sixton Harry
no information yet
Mitchell Daryl
all rounder
Todd Jamal
all rounder
Muller Travis
bowler
Nicholls Henry
batsman
O'Rourke William
bowler
Paul Cam
no information yet
Rae Michael
bowler
Rippon Michael
all rounder
Rowe Matthew Buchanan
all rounder
Sheat Fraser
bowler
Shipley Henry
all rounder
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