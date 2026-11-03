Squads Wellington Firebirds vs Northern Districts T20 Super Smash 04.01.2027

T20

Wellington

WFI
WFI
NOR
NOR

Playing

WFI
WFI
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Bell Xavier

no information yet

Blundell Tom

wicket keeper

Brown Josh

batsman

Brown Joshua

no information yet

Carter Joe

batsman

Jackson Oscar

all rounder

Cooper HR

batsman

McLachlan Callum

wicket keeper

Hampton Brett

all rounder

Morgan Sam

no information yet

Mycock Sam

no information yet

Kuggeleijn Scott

all rounder

Paranjpe Amogh

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Zeb Yahya

bowler

Bench

WFI
WFI
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet