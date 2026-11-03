Squads Wellington Firebirds vs Northern Districts T20 Super Smash 04.01.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Bell Xavier
no information yet
Blundell Tom
wicket keeper
Brown Josh
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Brown Joshua
no information yet
Dudding Liam Raymond
bowler
Carter Joe
batsman
Greenwood Nick
batsman
Clarke Katene
batsman
Hartshorn James William
batsman
Clarke Kristian
batsman
Jackson Oscar
all rounder
Cooper HR
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Fisher Matthew
bowler
McLachlan Callum
wicket keeper
Gibson Zak
bowler
Milne Adam
bowler
Hampton Brett
all rounder
Morgan Sam
no information yet
Johnston Scott Sangster
bowler
Mycock Sam
no information yet
Kuggeleijn Scott
all rounder
Paranjpe Amogh
no information yet
Lellman Fergus
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
Robinson Tim
batsman
Popli Bharat
batsman
Sears Ben
bowler
Pringle Tim
bowler
Severin Gareth
wicket keeper
Raval Jeet
batsman
Smith Nathan
bowler
Robbie O'Donnell
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Tashkoff Jesse
batsman
Sclanders Michael
batsman
van Beek Logan
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Wagner Neil
bowler
Zeb Yahya
bowler
White Ollie
batsman
Match has not started yet