Squads Hyderabad vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

HYD
HYD
GOA
GOA

Playing

HYD
HYD
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Sanketh E

bowler

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Shaunak Shaunak

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Teja Ravi

all rounder

Bench

HYD
HYD
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet