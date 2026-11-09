Squads Hyderabad vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Alemao Felix Bernado
bowler
Anikethreddy Gangam
all rounder
Arunkumar Garg Lakshay
all rounder
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Bakhale Kashyap
batsman
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Milind Chama
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Perala Aman Rao
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Rakshann Readi
bowler
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Rayudu Rohit
batsman
Prabhudessai Suyash
batsman
Sahani Chandan
batsman
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Sanketh E
bowler
Sawkar Tunish
bowler
Seth Bhavesh
batsman
Siddharth KV
batsman
Sharma Shubham
batsman
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Shaunak Shaunak
no information yet
Tari Shubham
no information yet
Singh Rahul
batsman
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Teja Ravi
all rounder
Tripathi Rahul
batsman
Thyagarajan Tanay
bowler
Wagha Misal Darshan
all rounder
Varma Tilak
batsman
Match has not started yet