Squads Glamorgan vs Middlesex T20 T20 Blast 26.06.2026

T20

Sophia Gardens

GLA
GLA

159

MID
MID

153

Playing

GLA
GLA
MID
MID
First TeamSecond Team
Smale William

wicket keeper

Holden Max

batsman

Cracknell Joe

wicket keeper

Boyle Matt

batsman

Cooke Chris

wicket keeper

Hollman Luke

all rounder

Neesham James

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Sharma Naavya

no information yet

Bench

GLA
GLA
MID
MID
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Horton Alex

wicket keeper

Falconer Caleb

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Higgins Ryan

all rounder

Rossington Adam

wicket keeper

Leonard Ned

all rounder