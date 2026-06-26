Squads Glamorgan vs Middlesex T20 T20 Blast 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Smale William
wicket keeper
Holden Max
batsman
Carlson Kiran
batsman
Cracknell Joe
wicket keeper
Tribe Asa Mark
batsman
Boyle Matt
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Dickson Sean
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Hollman Luke
all rounder
Neesham James
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Gohar Zafar
bowler
van der Gugten Tim
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
McAndrew Nathan John
bowler
Helm Tom
bowler
Crane Mason
bowler
Sharma Naavya
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Farooqi Fazalhaq
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Gorvin Andrew William
all rounder
Caires Joshua Michael De
batsman
Horton Alex
wicket keeper
Falconer Caleb
no information yet
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Higgins Ryan
all rounder
Ingram Colin
batsman
Rossington Adam
wicket keeper
Leonard Ned
all rounder