Match details Gloucestershire vs Glamorgan T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

GLO
GLO
GLA
GLA

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, July 11, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gloucestershire Squad

PlayersAhmed Daz, Bracey James, Charlesworth Ben, De Lange Marchant, Dhariwal Kamran, Hammond Miles, Jansen Duan, Miles Craig, Phillips Joseph Peter, Price Oliver Joseph, Short D'Arcy, Taylor Jack, Taylor Matt, van Buuren Graeme
Benchno information yet

Glamorgan Squad

PlayersCarlson Kiran, Cooke Chris, Crane Mason, Dickson Sean, Douthwaite Daniel, Farooqi Fazalhaq, Gorvin Andrew William, Horton Alex, Hurle Henry Ellis, Ingram Colin, Kellaway Benjamin Ian, Leonard Ned, Neesham James, Smale William, van der Gugten Tim
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet