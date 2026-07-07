Match details Gloucestershire vs Glamorgan T20 T20 Blast 11.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 Blast 2026
|Date:
|Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, July 11, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Gloucestershire Squad
|Players
|Ahmed Daz, Bracey James, Charlesworth Ben, De Lange Marchant, Dhariwal Kamran, Hammond Miles, Jansen Duan, Miles Craig, Phillips Joseph Peter, Price Oliver Joseph, Short D'Arcy, Taylor Jack, Taylor Matt, van Buuren Graeme
|Bench
|no information yet
Glamorgan Squad
|Players
|Carlson Kiran, Cooke Chris, Crane Mason, Dickson Sean, Douthwaite Daniel, Farooqi Fazalhaq, Gorvin Andrew William, Horton Alex, Hurle Henry Ellis, Ingram Colin, Kellaway Benjamin Ian, Leonard Ned, Neesham James, Smale William, van der Gugten Tim
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet