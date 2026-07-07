Squads Gloucestershire vs Glamorgan T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

GLO
GLO
GLA
GLA

Playing

GLO
GLO
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Bracey James

wicket keeper

Cooke Chris

wicket keeper

Charlesworth Ben

all rounder

Dhariwal Kamran

no information yet

Horton Alex

wicket keeper

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Neesham James

all rounder

Smale William

wicket keeper

Bench

GLO
GLO
GLA
GLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet