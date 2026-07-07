Squads Gloucestershire vs Glamorgan T20 T20 Blast 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Daz
no information yet
Carlson Kiran
batsman
Bracey James
wicket keeper
Cooke Chris
wicket keeper
Charlesworth Ben
all rounder
Crane Mason
bowler
De Lange Marchant
bowler
Dickson Sean
batsman
Dhariwal Kamran
no information yet
Douthwaite Daniel
all rounder
Hammond Miles
batsman
Farooqi Fazalhaq
bowler
Jansen Duan
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Miles Craig
bowler
Horton Alex
wicket keeper
Phillips Joseph Peter
batsman
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Price Oliver Joseph
all rounder
Ingram Colin
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Taylor Jack
batsman
Leonard Ned
all rounder
Taylor Matt
bowler
Neesham James
all rounder
van Buuren Graeme
batsman
Smale William
wicket keeper
Match has not started yet