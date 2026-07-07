Squads Hampshire vs Middlesex T20 T20 Blast 08.07.2026

T20

HAM
HAM
MID
MID

Playing

HAM
HAM
MID
MID
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Boyle Matt

batsman

Dawson Liam

all rounder

Fuller James

all rounder

Falconer Caleb

no information yet

Lumsden Manny

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Helm Tom

bowler

Orr Ali

batsman

Higgins Ryan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Holden Max

batsman

Hollman Luke

all rounder

Rossington Adam

wicket keeper

Bench

HAM
HAM
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet