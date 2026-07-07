Squads Hampshire vs Middlesex T20 T20 Blast 08.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Cartwright Hilton
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Currie Scott
bowler
Boyle Matt
batsman
Dawson Liam
all rounder
Caires Joshua Michael De
batsman
Fuller James
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Lehmann Jake
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Lumsden Manny
no information yet
Gohar Zafar
bowler
Neal Andrew
no information yet
Helm Tom
bowler
Orr Ali
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Holden Max
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Hollman Luke
all rounder
Vince James
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Weatherley Joe
batsman
Rossington Adam
wicket keeper
Wood Chris
bowler
Match has not started yet