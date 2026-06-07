Squads Lancashire vs Glamorgan T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

Stanley Park

LAN
LAN

201

GLA
GLA

202

Playing

LAN
LAN
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Smale William

wicket keeper

Hurst Matthew

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Moores Joe

no information yet

Cooke Chris

wicket keeper

Singh Harry

all rounder

Neesham James

all rounder

Wood Luke

bowler

Aspinwall Tom

all rounder

Horton Alex

wicket keeper

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Leonard Ned

all rounder

Coughlin Paul

all rounder

Bench

LAN
LAN
GLA
GLA
First TeamSecond Team