Squads Lancashire vs Glamorgan T20 T20 Blast 07.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jennings Keaton
batsman
Carlson Kiran
batsman
Harris Marcus
batsman
Smale William
wicket keeper
Hurst Matthew
wicket keeper
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
McDermott Ben
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Moores Joe
no information yet
Cooke Chris
wicket keeper
Singh Harry
all rounder
Neesham James
all rounder
Balderson George Philip
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Hartley Tom
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Wood Luke
bowler
van der Gugten Tim
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Gorvin Andrew William
all rounder
Mahmood Saqib
bowler
Horton Alex
wicket keeper
Anderson James
bowler
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Jones Michael
batsman
Leonard Ned
all rounder
Coughlin Paul
all rounder
Byrom Eddie
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Bailey Tom
bowler
Crane Mason
bowler
Blatherwick Jack
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Green Chris
bowler
Ingram Colin
batsman