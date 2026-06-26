Squads Northamptonshire vs Essex T20 T20 Blast 26.06.2026

T20

County Ground

NOR
NOR

238

ESS
ESS

108

Playing

NOR
NOR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Walter Paul Ian

all rounder

Lynn Chris

batsman

Pepper Michael

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Willey David

all rounder

Broad Justin

all rounder

Critchley Matt

all rounder

Zaib Saif

all rounder

McManus Lewis

wicket keeper

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Akhter Zaman

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

NOR
NOR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Das Robin

batsman

Jones Mackenzie

all rounder

Miller Angus H

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Procter Luke

all rounder