Squads Northamptonshire vs Essex T20 T20 Blast 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Walter Paul Ian
all rounder
Lynn Chris
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
McSweeney Nathan
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Willey David
all rounder
Allison Charles
batsman
Broad Justin
all rounder
Critchley Matt
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Benkenstein Luc
batsman
Harrison Calvin
bowler
Harmer Simon
bowler
McManus Lewis
wicket keeper
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Sales James
batsman
Snater Shane
bowler
Sanderson Ben
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Scrimshaw George
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Bartlett George
batsman
Das Robin
batsman
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Jones Mackenzie
all rounder
Miller Angus H
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Procter Luke
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Weatherall Raphael A
bowler