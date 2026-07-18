Squads Northamptonshire vs Hampshire T20 T20 Blast 18.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Albert Toby Edward
batsman
Lynn Chris
batsman
Vince James
batsman
McSweeney Nathan
all rounder
Weatherley Joe
batsman
Willey David
all rounder
Mayes Ben
no information yet
Zaib Saif
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Cartwright Hilton
all rounder
Harrison Calvin
bowler
Fuller James
all rounder
McManus Lewis
wicket keeper
Currie Scott
bowler
Sales James
batsman
Dawson Liam
all rounder
Procter Luke
all rounder
Wood Chris
bowler
Sanderson Ben
bowler
Baker Sonny
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bartlett George
batsman
Lehmann Jake
batsman
Broad Justin
all rounder
Lumsden Manny
no information yet
Miller Angus H
all rounder
Neal Andrew
no information yet
Scrimshaw George
bowler
Orr Ali
batsman
Weatherall Raphael A
bowler
Potgieter Delano
all rounder