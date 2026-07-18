Squads Northamptonshire vs Hampshire T20 T20 Blast 18.07.2026

Live
T20

NOR
NOR

(19 ov.) 169/10

HAM
HAM

Playing

NOR
NOR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Lynn Chris

batsman

McSweeney Nathan

all rounder

Willey David

all rounder

Mayes Ben

no information yet

Zaib Saif

all rounder

Fuller James

all rounder

McManus Lewis

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Procter Luke

all rounder

Bench

NOR
NOR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Broad Justin

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Miller Angus H

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder