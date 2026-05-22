Squads Nottinghamshire vs Yorkshire T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

Trent Bridge

NOT
NOT

167

YOR
YOR

169

Playing

NOT
NOT
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Lyth Adam

batsman

Duckett Ben

wicket keeper

Bairstow Jonny

wicket keeper

Moores Tom

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

James Lyndon

all rounder

Howell Benny

all rounder

Hill George

all rounder

Pocklington Joe

no information yet

Bess Dom

bowler

Chohan Jafer

all rounder

Bench

NOT
NOT
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Duke Harry

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Lord Robert

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Seecharan Samuel Jack

no information yet