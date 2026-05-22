Squads Nottinghamshire vs Yorkshire T20 T20 Blast 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Clarke Joe
wicket keeper
Lyth Adam
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Luxton William
batsman
Munsey George
batsman
Wharton James Henry
batsman
Haynes Jack
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Moores Tom
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
James Lyndon
all rounder
Revis Matthew L
batsman
Howell Benny
all rounder
Hill George
all rounder
Pocklington Joe
no information yet
Bess Dom
bowler
Stone Olly
bowler
Tye Andrew
bowler
Pennington Dillon
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Ali Mohammad
bowler
van Beek Logan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Farhan
bowler
Duke Harry
wicket keeper
Harrison Calvin
bowler
Malan Dawid
batsman
Henriques Moises
all rounder
Milnes Matt
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
O'Rourke William
bowler
Lord Robert
no information yet
Shafique Abdullah
batsman
McKerr Conor
bowler
Sutherland Will
all rounder
Patterson-White Liam
bowler
Sams Daniel
all rounder
Seecharan Samuel Jack
no information yet